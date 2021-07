Stream: Jaimie Branch

Jaimie BranchDie gerade erst mit dem „Deutschen Jazzpreis“ ausgezeichnete Trompeterin Jaimie Branch ist mit ihrer Band Fly Or Die am Samstag im Internet live mit einem Konzert aus Chicago zu erleben. Zur Band gehören der Cellist Lester St. Louis, der Schlagzeuger Chad Taylor und der Bassist Jason Ajemian. Branch, die auch schon beim Jazzfest Berlin zu Gast war, hat in den letzten Jahren zu einer breiten Palette von Projekten beigetragen, nicht nur im Jazz, sondern auch im Punk, Noise, Indie-Rock und HipHop.

Das erst jüngst auf dem angesagten Label International Anthem veröffentlichte Doppelalbum „Fly Or Die Live“ wurde bei einem Konzert im Zürcher Jazzclub Moods mitgeschnitten. Von der Kritik wird die Band als einer der aufregendsten überhaupt gefeiert. Der Chicago Reader schrieb, dass die Band einen Punkt erreicht habe, an dem sie nichts falsch machen könne. Und auch unser Autor Wolf Kampmann sieht das Live-Album als Ausdruck ihrer größten Stärke und schreibt in Jazz thing: „Die Welt ist voller Brüche und so ist auch ihre Musik.“ Die New York Times bescheinigt ihrem Trompetenspiel „ghostly sounds“.

Weiterführende Links

Streaming-Konzert Jaimie Branch