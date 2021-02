Aretha Franklin: Neues Buch

Aretha Franklin – The Queen Next DoorZweieinhalb Jahre nach dem Tod Aretha Franklins legt die Fotografin Linda Solomon ein neues Buch über die Sängerin vor. „The Queen Next Door – Aretha Franklin, An Intimate Portrait“ (Wayne State University Press) zeichnet die Soulqueen aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Solomon gelang es in den 1980ern, Eingang in Franklins privates Umfeld zu bekommen, daher ist ihr Fotoband geprägt von familiären Eindrücken und ist zugleich auch ein Tribut an die Heimatstadt der Sängerin, an Detroit, wohin sich Franklin in den späteren Abschnitten ihrer Karriere zurückgezogen hatte.

Parallel dazu kommen auch die musikalischen Begegnungen nicht zu kurz, etwa bei einer Probenarbeit mit James Brown oder einem Shooting mit den Rolling Stones, bei einem Konzert mit dem Detroit Symphony Orchestra oder während ihres letzten Auftritts in der Kirche ihres Vaters mit ihren Schwestern Erma und Carolyn. Die Geleitworte zum Fotoband haben der legendäre Songwriter Burt Bacharach sowie Arethas Nichte Sabrina Garrett Owens beigesteuert.

