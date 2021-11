Kooperation: SWR2 Jazz College

Iris EckertDas Kulturradio SWR2 und die Musikhochschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehen mit dem „SWR2 Jazz College“ einen neuen Weg der Kooperation. In jedem Semester soll es einen Konzertabend mit drei Bands aus den Jazzabteilungen der Hochschulen in Mannheim, Stuttgart und Mainz geben. Die erste Ausgabe des Festivals findet bei freiem Eintritt am 24. November in der Alten Feuerwache Mannheim statt. Dabei ist die Stuttgarter Band irio-eides, in der Sängerin Iris Eckert gemeinsam mit dem Posaunisten Samuel Restle, dem Pianisten Peter-Philipp Röhm, dem Bassisten Mario Angelov und dem Schlagzeuger Lucas Klein zu hören ist.

Aus Mainz kommt das Septett Fraktion Fe, in dem die Pianistin Fe Fritschi und ihre Mitstreiter*innen hart-groovende Unverblümtheit mit kammermusikalischem Understatement verbinden wollen. Die Inspirationen für ihre Kompositionen bezieht Fritischi von Kenny Wheeler, Renaud Garcia-Fons und Maria Schneider. Mit gleich zwei Stimmen am Mikrofon treten Brainsail aus Mannheim an. Seyda Sibel und Antonio Garcia haben Schlagzeuger Micha Jesske, Pianist Robert Schippers und Bassist Simon Zauels dabei und bewegen sich zwischen Modern Jazz und Neo-Soul. Ausschnitte aus dem Konzert sendet SWR2 am 21. Dezember ab 20.05 Uhr.

