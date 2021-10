Rhein-Neckar: Enjoy Jazz

Jason Moran & Archie SheppAm 1. Oktober hat im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen das Eröffnungskonzert zur diesjährigen Ausgabe von Enjoy Jazz stattgefunden. Die amerikanische Sängerin, Keyboarderin und Flötistin Melanie Charles trat vor 350 Zuhörer*innen im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Feierabendhaus auf. Dieses Konzert der Amerikanerin war sowohl das erste mit dieser Besetzung überhaupt sowie das einzige dieser Band in Deutschland. Bevor das Duo mit dem amerikanischen Saxofonisten Archie Shepp und seinem Landsmann, dem Pianisten Jason Moran, das diesjährige Festival am 14. November in der Alten Feuerwache in Mannheim beschließen wird, gibt noch viele weitere Festivalauftritte in der Metropolregion Rhein-Neckar zu erleben – unter anderem mit Angel Bat Dawid, Angelika Niescier & Alexander Hawkins, Theo Croker, dem Omer Klein Trio, Kassa Overall, Joey Alexander und Craig Taborn.

Auch in diesem Jahr lohnt sich bei Enjoy Jazz der Blick wieder über das reguläre Festivalprogramm hinaus. Mit dem Thema Intersektionalität beschäftigt sich Enjoy Jazz in dem Projekt „Macht und Identität – Vermessung der Ränder“ und lässt am 17. Oktober unter anderem die Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk und die afro-deutsche Aktivistin und Dichterin Katharina Oguntoye im Nationaltheater Mannheim darüber diskutieren. Über viele Jahre war der im Februar gestorbene Jazz-thing-Autor und Musikwissenschaftler Christian Broecking eng mit dem Festival verbunden. In dessen Andenken gibt es am 12. Oktober die erste Ausgabe der „Christian Broecking Lecture“, in deren Rahmen jedes Jahr ein*e Vertreter*in der Jazzforschung Broeckings Ansatz der musiksoziologischen Einordnung von Jazzentwicklungen fortsetzt. Für 2021 konnte der Musiker, Komponist und Professor für „American Music“ an der Columbia University New York, George E. Lewis, gewonnen werden.

