Burghausen: Jazzwoche abgesagt

Die diesjährige 51. Internationale Jazzwoche Burghausen, die vom 29. Juni bis 4. Juli stattfinden sollte, ist aufgrund des Infektionsgeschehens und der aktuellen Gesetzeslage abgesagt worden. „Das ist natürlich bitter“, sagt Herbert Rißel, der Vorsitzende der IG Jazz. „Nach der coronabedingt abgesagten Jazzwoche 2020 hatten wir gehofft, dass wir mit der Verschiebung des diesjährigen Festivals vom traditionellen März-Termin in dem Sommer gute Chance auf eine Durchführung haben. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen und gehen in Planung für die Jazzwoche 2022, die vom 22. bis 27. März stattfinden wird.“

Ticketbesitzer werden gebeten, sich bis Ende Mai mit den Veranstaltern in Verbindung zu setzen, sie werden auch von der IG Jazz per Mail kontaktiert. Sie haben dann drei Möglichkeiten: Rückgabe des Tickets mit Erstattung des Kaufpreises, die Umwandlung in einen Ticketgutschein oder die Spende des Ticketpreises. Eine Übertragung des Tickets ins nächste Jahr ist nicht mehr möglich.

