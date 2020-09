Neues Portal: The Now In Sound

The Now In SoundNorient, die Online-Plattform für zeitgenössische globale Musik, hat vor acht Monaten eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einen rundum erneuerten Internetauftritt aufzugleisen. Seit einigen Tagen ist „The Now In Sound“ jetzt online. In bewährt tiefgründig recherchierter Manier haben die Autoren Artikel, Podcasts, Fotoserien und Video-Playlisten über den Sound der Welt von gestern, heute und morgen versammelt.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlicher gestaltet und teilt sich in Sektionen ein, die sich auf einem sich drehenden Rad in „Sounds“, „Films“, Images“ und „Words“ gliedern. Stets sind die verschiedenen Disziplinen in den Beiträgen aber verzahnt, sodass sich Bild, Wort und Ton ergänzen und befruchten. Neu sind unter anderem die virtuelle Ausstellung „Disorient“ oder die erste Ausgabe der neuen Publikationsreihe „Norient Sounds Series“: das Special „Sampling Politics Today“.

Wer Mitglied wird, dem öffnen sich auf der Seite weitere Recherche-Optionen in einer großen Datenbank von Einträgen, unter anderem ein Archiv über die verschiedenen Norient Film Music Festivals der vergangenen zehn Jahre.

