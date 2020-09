Ludwigsburg: Studiokonzert

Hannah WeissDie Studiokonzert-Reihe in den renommierten Bauer Studios in Ludwigsburg darf ab dem 29. September endlich fortgesetzt werden. Eingeladen wurde die Hannah Weiss Group aus München. Sängerin, die im letzten Jahr den „BMW Welt Young Artist Jazz Award2 gewonnen hat, besticht mit ihrem Quintett, ihrer ausdrucksstarken Stimme und sensiblen Kompositionen. Hannah Weiss Group, deren Mitglieder sich während des gemeinsamen Studiums an der Hochschule für Musik und Theater München kennengelernt haben, bewegt sich zwischen jazzigen, poppigen und elektronischen Klängen.

Um alle Gäste, Mitarbeiter und Musiker unter Einhaltung aller Hygiene-Maßnahmen zu schützen, werden Eintrittskarten nur noch im Onlineshop des Studios in einer verringerten Anzahl erhältlich sein. Dafür gibt es eine Neuerung: Das Konzert der Group wird das erste live übertragene Studiokonzert sein. Reihe wird voraussichtlich am 9. Dezember mit einem Konzert von Papanosh, der Band des US-Saxofonisten Roy Nathanson, fortgesetzt. Am 14. Januar 2021 werden die Kusimanten (das sind Tamara Lukasheva, Dee Linde und Marie-Theres Härtel) in Ludwigsburg zu Gast sein.

