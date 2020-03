Rudolstadt: Festival

A FilettaRoots, Folk und Weltmusik stehen wieder im Mittelpunkt des diesjährigen Rudolstadt-Festivals vom 2. bis 5. Juli. Der Länderschwerpunkt ist Deutschland, denn nach Ansicht der Veranstalter ist in der vergangenen 30 Jahren „so viel in Bewegung gekommen, dass es Zeit für den Blick ins eigene Land ist“.

Aber natürlich kommen auch Acts aus aller Welt nach Rudolstadt: Das Kronos Quartet hat ein Programm zum amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli angekündigt und die Londoner Band 47Soul will Party machen. Die keltische Band Imar kommt aus Glasgow und mit Lakha Khan hat sich der indische Meister der 27-saitigen Sindhi Sarangi angekündigt. Der kolumbianische Harfenist Carlos Rojas bringt seine Band Cimarrón mit, das Trio Light In Babylon kommt aus Istanbul und das A-Cappella-Ensemble A Filetta aus Sizilien. Alle Infos auf der Festival-Site im Internet

