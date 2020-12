David Friesen: Weihnachtskonzert

David FriesenDer amerikanische Bassist David Friesen lässt sein alljährliches Weihnachtskonzert in diesem Jahr live auf Youtube streamen. Am Samstag, den 19. Dezember, kann man sich den Auftritt mit Friesens Circle 3 Trio und dem „Special Guest“ Dan Gaynor am Klavier kostenlos im Internet ansehen. Das Konzert wird aus dem „Woodstock Wine & Deli“ in Friesens Heimatstadt Portland, Oregon, übertragen.

Das Circle 3 Trio, zu dem der Tenor- und Sopransaxofonist Joe Manis und der Schlagzeuger Charlie Doggett gehören, ist seit einigen Jahren das bevorzugte Ensemble des amerikanischen Ausnahmebassisten, der aufgrund seines eigens für ihn gebauten Hemage Bass für einen ganz speziellen Klang berühmt ist. Mit dem Trio hat Friesen zuletzt die Doppel-CD „Interaction“ (Origin/in-akustik) eingespielt. Gaynor ist Teil der sehr aktiven Jazz-Szene von Portland und hat schon mit Esperanza Spalding, Kelly Joe Phelps, John Stowell und Ingrid Jensen gespielt. Zu seinen Lehrern zählten unter anderem Randy Porter und Glen Moore.

