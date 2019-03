Basel: Jazzfestival

NESVom 26. April bis zum 20. Mai öffnet das traditionsreiche Jazzfestival Basel wieder seine Pforten an den verschiedensten Spielstätten in der Basler Innenstadt. Mit zwei starken afrikanischen Stimmen – der New Yorkerin mit nigerianischen Wurzeln Somi sowie der von der Trompeterin Sheila Maurice-Grey geleiteten achtköpfigen Londoner Afrobeat-Band Kokoroko – wird das Festival äußerst expressiv eröffnet. Ebenfalls aus London kommt das Kamaal Williams Trio, wogegen die Gruppe des Saxofonisten Émile Parisien von Paris nach Basel reist. Eine Verbindung zwischen New York und Tel Aviv knüpft die fantastische Klarinettistin Anat Cohen mit ihrem Tentet. The Bad Plus, GoGo Penguin, David Helbock und Michael Wollny stehen exemplarisch für die ungebrochene Popularität des Klaviertrios, die FocusYearBand sowie die Band von Christoph Irniger verkörpern die attraktive Schweizer Szene.

Mit einer Flamencogala wartet Tomatito mit seiner Gruppe auf, während die Band des amerikanischen Schlagzeugers Mark Guiliana „Beat Music“ zelebriert. Eher folkloristische Töne kommt vom Paier/Valcic Quartet, ebenso wie vom Trio NES der französischen Sängerin Nesrine Belmokh und vom Quintett der Fadista Cristina Branco. Wolfgang Haffner präsentiert mit seiner Band „Kind Of Spain“. Andreas Schaerer & Luciano Biondini spielen aufgrund des zu erwartenden Publikumsandrangs gleich zweimal und das Trio von Carla Bley mit Andy Sheppard und Steve Swallow wird das Volkshaus Basel füllen. Mit dem Schlagzeuger Peter Erskine kommt ein weiterer der großen amerikanischen Jazzstars mit seiner Band nach Basel, und zum großen Festivalfinale in der Martinskirche verbinden sich der kolumbianische Harfenist Edmar Castaneda, der italienische Pianist Enrico Pieranunzi und der kanadische Saxofonist Seamus Blake zu einem wahrhaft internationalen Trio. Außerdem in Basel zu erleben: Elina Duni, Jean-Paul Brodbeck, Renaud Garcia-Fons und die Norbotten Bigband. Das komplette Programm ist im Internet veröffentlicht.

