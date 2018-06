Kronos Quartet: WOMEX Award

Kronos QuartetDie 24. Ausgabe der Weltmusikmesse WOMEX wird vom 24. bis 28. Oktober in Las Palmas auf Gran Canaria stattfinden. Wem dort die Preise in den verschiedenen Kategorien verliehen werden, wird derzeit bekanntgegeben. Die Träger des „WOMEX Artist Award“ stehen schon fest: Er geht in diesem Jahr an das Kronos Quartet, das seit seinem Start 1973 immer wieder den Austausch mit anderen Kulturen gesucht hat. 2017 hat es sowohl ein Folksong-Projekt wie auch ein Teamwork mit dem malischen Trio Da Kali veröffentlicht und in früheren Jahren mit einem Künstlerspektrum von Astor Piazzolla bis zur chinesischen Pipa-Spielerin Wu Man kollaboriert.

David Harrington, erster Geiger des Quartetts aus San Francisco ließ verlauten: „Kronos fühlt sich geehrt und ist stolz, diesen Award zu erhalten… Dass wir nun in die Liste der Preisträger aufgenommen wurden, macht uns demütig und ist zugleich eine riesige Herausforderung. Die musikalische Substanz der Zukunft benötigt alle Stärke, Lebendigkeit und Weitsicht, die wir aufbringen können. Der ,WOMEX Artist Award‘ trägt uns in diese Zukunft, und wir sind sehr dankbar.“ Am letzten Tag der Messe wird das Quartett ein exklusives Konzert geben.

Weiterführende Links

Kronos Quartet

WOMEX