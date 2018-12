New York: Winter Jazzfest 2019

The Bad Plus

Wie berichtet findet das 15. Winter Jazzfest vom 4. bis 12. Januar statt. Das New Yorker Winter Jazzfest hat sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten amerikanischen Jazzfestivals entwickelt. Jetzt steht das Programm des mittlerweile dreitägigen Konzert-Marathons, dem Kern des Winter Jazzfests mit insgesamt über 120 Bands am 5., 11. und 12. Januar. Zu den Veranstaltungsorten gehören wieder Le Poisson Rouge, SOBs, Subculture, The Sheen Center, Nublu, Zinc Bar und Bitter End. Im The Assemblage stehen zudem am 5., 6. und 11. Januar Geprächsrunden mit Meshell Ndegeocello, Ralph Peterson, Theo Bleckmann, Toshi Reagon, Roxy Coss, Vanessa Reed, Imani Uzuri und Fay Victor zu aktuellen Problemen der Jazz-Communities auf dem Programm.

Zusätzlich zum Marathon wird es zahlreiche eigenständige Konzertevents geben. Allen voran das große All-Star-Gedenkkonzert für Roy Hargrove am 8. Januar bei Jazz At Lincoln Center. Mit dem Konzert geht zudem der zweite „Jazz Congress“ zu Ende, der am 7. und 8. Januar in den Räumen von Jazz At Lincoln Center läuft. Mit Meshell Ndegeocello, „Artist In Residence“ des Winter Jazzfests 2019, wird es insgesamt vier verschiedene Konzerte geben.

Unter dem Motto „We Resist!“ ist für den 6. Januar ein Abend mit Arturo O‘Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra, Marc Ribots „Songs Of Resistance“, Samora Pinderhughes Transformations Suite und Word*Rock*Sword: A Musical Celebration of Women’s Lives Featuring Toshi Reagon, Allison Miller und Ganessa James angekündigt.

Am 7. Januar treten The Bad Plus, Terence Blanchard & The E-Collective, Terri Lyne Carrington & Social Science im Le Poisson Rouge auf. Anlässlich der Veröffentlichung seines Albums „Another Earth“ vor 50 Jahren ist Gary Bartz dort zusammen mit Pharoah Sanders für den 10. Januar angekündigt. Die junge britische Saxofonistin Nubya Garcia, die gerade erst mit großem Erfolg ihr Debüt beim Berliner Jazzfest spielte, ist als „Special Guest“ dabei. Auch das 50-jährige Jubiläum von ECM Records ist in mehreren Veranstaltungen Thema in New York.

Weiterführende Links

Winter Jazzfest