Jazzfest Berlin: Nadin Deventer

Nadin DeventerDie Meldung, dass Nadin Deventer ab 2018 in der Nachfolge von Richard Williams die künstlerische Leitung des altehrwürdigen und renommierten Jazzfests Berlin übernimmt, war dann doch überraschend. Denn die 40 Jahre alte Deventer ist nicht nur die erste Frau, die diese Aufgabe übertragen bekommt, sondern auch die jüngste Kuratorin in der langen Historie dieses Festivals. „Nadin Deventer ist eine Jazzexpertin mit offenen Antennen in alle Bereiche der zeitgenössischen Musik und unterschiedlichsten sozialen Milieus“, freut sich Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, die das Jazzfest verantworten. „Sie hört nicht nur Jazz, sie lebt ihn. Als studierte Jazzmusikerin hat sie ein untrügliches Gespür für Qualität und als Kuratorin den Drang, Jazz als progressive Kunstform erlebbar zu machen – experimentell, klug und politisch engagiert.“

Deventer, die seit 2013 in der Organisation des Jazzfests Berlin arbeitet, ist als Kuratorin und Netzwerkerin alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Während ihrer Zeit im Ruhrgebiet baute sie die Plattform „jazzwerkruhr“ auf und machte diese zum Knotenpunkt eines europäischen Netzwerks, unter anderem mit Verbindungen nach Benelux und Polen. Außerdem betreute sie verschiedene Festivalprojekte, brachte den Jazzpreis Ruhr auf den Weg und war während des Kulturhauptstadtjahres Ruhr.2010 für die Jazzreihe mit dem sinnigen Namen „No Blah-Blah“ verantwortlich. „Für mich ist Jazz als Improvisationsmusik gelebte Diversität, ein höchst kreativer und gleichberechtigter Dialog“, sagt Deventer. „Auch das Jazzfest Berlin mit seiner über 50-jährigen sehr erfolgreichen Geschichte sehe ich zukünftig verstärkt verortet als Teil einer weltweiten Community, verankert in der Berliner Musik- und Kulturlandschaft – beides auch zur Stärkung Berlins als Jazzstandort.“

