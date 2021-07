176: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Mieke Miami – Montecarlo MagicDie sommerlichen Lieblingslieder unserer Redaktion spannen einen weiten Bogen – vom Ozean an die Strände von Lesbos, vom Taubenschwanz zum Freispiel, von Argh bis El Hasaan.

Auf einem wobernden Bassklarinettengroove reitet Mieke Miami, „Berlins schönste Stimme“, mittlerweile in Brandenburg zuhause, zur Eröffnung mit ihrem „Horse“ in diese Sendung. Dazu kann auch der singende französische Saxofonist Thomas der Pourgquery nur eines sagen und das gleich mehrmals: Yes Yes Yes Yes. So heißt auch das hier vorgestellte Stück seiner Band Supersoniq, ein „Chanson für das Weltall, die Sonne und die Zeit“, wie er selbst über dieses schöne Stück AOR-Spacigkeit aus dem kommenden, dritten Album der Band beschreibt.

Eine lustige und mehr als unerwartete Zusammenarbeit sorgt für das Stück „Rodriguez for a Night“. Folk-Vater David Crosby, zuletzt auch gerne mit Snarky Puppy oder Becca Stevens zu hören, hat sich für diese jugendliche Altherrengeschichte mit Steely Dans Donald Fagen zusammen getan – das hört man hier ganz wunderbar.

Ein etwas anderer Westküsten-Sound kommt von der DJane und Session-Musikerin Brijean Murphy aus Oakland, deren gemeinsames Projekt mit dem Kollegen Doug Stuart die schöne Single „Ocean“ veröffentlicht hat, die jetzt von Sam Gendel gründlich geremixt wurde. Das elektronische Trio Ritter Hilger Stütz wird dafür bei seinem pumpend-flippernden „Freispiel“ mit einem Matthias Vogt Remix geadelt.

GOODS YARD heißt das erste Stück des – man glaubt es kaum – ersten Albums des schwedischen Bassisten und Produzenten Petter Eldh. Bekannt auch durch Bands wie Koma Saxo oder Speak Low mit Lucia Cadotsch, arbeitet Eldh bei diesem abstratronischen Brett aus seinem kommenden „Project Drums, Vol. 1″ mit dem britischen Drummer Richard Spaven zusammen. Auf dem Album trommeln dann auch Savannah Harris, Eric Harland, Nate Wood, James Maddren und Gard Nilssen.

Die dänischen Girls in Airports sind immer noch Kerle. Neu ist, dass sie ihr Instrumentarium um das Aarhus Jazz Orchestra erweitert haben und damit Klassiker ihres Repertoires, wie etwa „Dovetail“, neu eingespielt haben. Zurück in Berlin sagen Uli Kempendorff und sein FIELD, das Superquartett des Saxofonisten mit Christopher Dell, Jonas Westergaard und Peter Bruun, einfach mal „Argh“. Das Stück dieses Namens ist ein Paradebeispiel für das interaktive Bandverständnis der vier Musiker und ein exklusiver Vorgeschmack auf ihr erst am 16.7. erscheinendes neues ENJA-Album „Someone Talked“.

Mehr als fünfzig Jahre zurück reisen wir mit „Metaphysics – The Lost Atlantic Album“ des Pianisten Hasaan Ibn Ali aus Philadelphia, dessen Wiederentdeckungsgeschichte sich wie ein Krimi liest und gleichzeitig der perfekte Soundtrack dazu ist. Timo Lassy stellt sein neues Trio, unterstützt von wahnwitzig orchestralen Arrangements, mit dem Song „Orlo“ vor und kurz vor dem Finale bespielt Daniel Herskedal, der möglicherweise erfolgreichste Tubist aller Zeiten, „The Beaches of Lesbos“.

All das gibt es am kommenden Freitag, 9. Juli, im Jazz thing Mixtape ab 11 Uhr auf ByteFM, mit Götz Bühler am Mikrofon.

