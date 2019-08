Seit dem Jahre 2015 treibt The NuHussel Orchestra von Hamburg aus sein musikalisches Unwesen. Jetzt steht zum 30. August 2019 die zweite Langspielplatte namens „The Forest“ ins Haus. Dazu haben wir die exklusive Videopremiere der zweiten Single „Overwhelmed“ feat. Alana Alexander ab heute. Ein ausgiebiges Releasekonzert feiern die Musiker dann am 13.09.2019 in Hamburg, u.a. mit Nico Suave am Mikrofon. Vorhang auf!