Contents 120

Features Nr. 120 | 2017

Jack DeJohnette

Das goldene Zeitalter

21 Jahre nach Michael Breckers Album „Tales From The Hudson“ befasst sich dessen Drummer Jack DeJohnette erneut musikalisch mit jenem Fluss.

European Jazz Legends

Begegnungen mit den Wegbereitern, Teil 20

Auch weil sich alle drei Protagonisten von ihren großen amerikanischen Vorbildern erfolgreich freigemacht haben, waren sie für einige der größten Jazzhelden Amerikas beliebte Partner.

Marilyn Mazur

„Es geht um Energie.“

Palle Mikkelborg

„Wir begriffen damals nicht wirklich, wie toll die Zeit war.“

Christy Doran

„Man muss viel im Rucksack haben.“

Kronos Quartet

Die Vierfaltigkeit des Universums

Das Quartett zieht sich im Kreise von herausragenden Stimmen und malischen Griots auf eine fast dienende Rolle zurück – eine neue Herausforderung.

Web Web

Family Spirit

Der neuen „Supergroup“ des Münchner Compost-Labels geht es um Energie, Freude, Soul und Spirit – und nicht um Perfektion. Fehler erwünscht!

Steve Winwood

Der Aussteiger

Eine gute Live-Darbietung stellt für ihn eine größere Herausforderung dar, als eine gute Platte zu machen – und so ist seine neue Platte ein Live-Album.

Wolfgang Haffner

Vintage Attitude

Das Streben nach mehr Leistung und Erfolg hat der Schlagzeuger drangegeben. Tiefenentspannt erzählt er vom Leben an sich und von seiner spanischen Platte.

Franco Ambrosetti

Duales Erfolgsmodell

Abhauen oder feiern? Zum Glück entschied sich der schweizerische Trompeter anlässlich seines 75. Wiegenfestes für Letzteres!

Vijay Iyer

Gleichgewicht der Kräfte

Gleichermaßen aufmüpfig und reflektiert, widersprüchlich und ausgleichend: Der Mittvierziger macht Antagonismus zum Gestaltungsprinzip seines Jazz.

American Jazz Heroes

Staffel 2, Teil 17

Zwei Gitarristen mit ganz unterschiedlichen Stilistiken porträtiert Arne Reimer dieses Mal in Wort und Bild.

James Blood Ulmer

„Meine Frage ‚Are you glad to be in America?‘ wird wohl ewig unbeantwortet bleiben.“

Kenny Burrell

„Jedes Mal, wenn man diese Musik spielt, klingt sie frisch.“

Tingvall Trio

Die Suche nach der Magie

Das neue Werk des schwedisch-deutsch-kubanischen Trios zeigt einen gesetzten Martin Tingvall, den die bedeutsamen Dinge des Lebens eingeholt haben.

Stories

Adam Bałdych

Familienangelegenheiten

Antibalas

Von Brooklyn nach Lagos

André Cymone

Politik und Liebe

Melanie De Biasio

Ein Raum in der Zeit

Harry Marte

Aus dem Leben

Lizz Wright

Leben in Balance

Markus Stockhausen

Musik als Transportmittel

Hornung Trio

Es muss brennen

Intro

Götz Alsmann, Denys Baptiste, Jan Harbeck, Reinhold Schmölzer, Charles Pasi, Jens Düppe, Andreas Ihlebæk, Christina Schamai, Joel Harrison, Kookoon, Tin Men & the Telephone, Three Fall, Kleztory, Lea W. Frey, Tobias Meinhart, Stanton Moore, Yelena Eckemoff, Binker & Moses, Jeff Cascaro, La Julie, Verve & Blue Note Today 2017

Standards

Facts & Fakes, Abo, Jazz Not Jazz, Notes From New York, Homegrown Int., Free‘n'Easy, Blue Rhythm, Deep Grooves, Retro, Play, On Tour | Festivals, Scene & Heard