Newsticker [25.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Die hr-Bigband setzt im Februar auf Frauenpower. Unter dem Titel „hr-Bigband invites …“ ist am 5. Februar Claudia Döffinger zu Gast. In der Woche drauf, am12. Februar, führen die Saxofonistin Theresia Philipp und die Posaunistin Shannon Barnett aus Köln ihre Musik mit diesem Jazzorchester des Hessischen Rundfunks auf. Am 19. Februar ist dann mit der Dänin Kathrine Windfeld eine von der Kritik hochgelobte Komponistin und Bandleaderin mit der hr-Bigband zu hören.

+++

Voraussichtlicht im Frühjahr soll der Film „The United States vs. Billie Holiday“ in den deutschen Kinos anlaufen. Dieses Bio-Pic wirft ein Schlaglicht auf die Jahre der Jazz-Diva, als sie vom „Federal Bureau Of Narcotics“ ins Visier genommen und beobachtet wurde – nicht nur wegen ihrer Drogenabhängigkeit, sondern auch wegen politischer Songs wie beispielsweise „Strange Fruit“. Die Hauptrolle spielt die 36-jährige afroamerikanische Sängerin Andra Day, in weiteren Rollen sind unter anderem Trevante Rhodes und Natasha Lyonne zu sehen. Schon im Februar soll der Film auch auf der Streaming-Plattform Hulu gezeigt werden.

+++

Eigentlich war alles für die 16. Ausgabe von „Just Music Beyond Jazz Festival Wiesbaden“ vorbereitet: Das ansonsten zweitägige Festival wurde wegen der Corona-Krise auf einen Tag gekürzt, mit der Filmbühne Caligari ist neben dem Kulturforum eine weitere Spielstätte hinzugekommen, mit dem Fresh Dust Trio, Aki Takase & DJ Illvibe und Autochrom stand das Programm für den 27. Februar fest. „Angesichts der momentanen Pandemie-Situation ist dieser Termin nicht zu halten“, so die Verantwortlichen nun, „wir versuchen, einen neuen Termin noch vor den Sommerferien zu finden.“