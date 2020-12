Newsticker [18.12.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Die Stadt Köln schreibt auch 2021 ihr „Horst und Gretl Will Stipendium für Jazz/Improvisierte Musik“ aus, das mit 12.000 Euro dotiert ist. Bis zum 28. Februar können sich Musiker*innen aus Nordrhein-Westfalen, die nicht älter als 30 Jahre sind, für dieses Stipendium bewerben. Alle Infos und Unterlagen gibt es auf der Website der Stadt Köln. Aktuelle Stipendiatin ist die Saxofonistin Theresia Philipp.

Mit einer Förderung der Initiative Musik kann der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis auch 2021 seine Online-Kapazitäten erweitern und kündigt für den Januar drei weitere Streaming-Konzerte an: mit Uli Partheil’s Latin Experience am 8., dem Emil Mangelsdorff Quartett am 15. und Jutta Glaser & Claus Boesser-Ferrari am 22. Januar.

Am 7. Januar macht die britische Organisation Jazz Re:freshed einen Neustart ihrer wöchentlichen Jam-Session – allerdings als Live-Streaming-Reihe auf Youtube und Facebook. 17 Jahre lang fand diese Session, an der oftmals auch aktuelle Größen der jungen UK-Jazzszene wie Shabaka Hutchings oder Nubya Garcia teilnahmen, live im Londoner Club Mau Mau Bar statt, wegen der Corona-Krise musste sie dann aber eingestellt werden.

Die promovierte Musikwissenschaftlerin, Journalistin und Publizistin Anke Steinbeck, die zuletzt für das Jazzfest Bonn gearbeitet hat, wird neue Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Musikrat (DMR) in Bonn. Unter anderem wird Steinbeck den Deutschen Musikwettbewerb, das PopCamp, das Deutsche Musikinformationszentrum und die aktuellen Corona-Hilfsprogramme des DMR im Rahmen von „Neustart Kultur“ betreuen.