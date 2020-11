Newsticker [10.11.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Eigentlich sollte das Festival Enjoy Jazz im Raum Rhein-Neckar noch bis zum 14. November laufen, aber der „Lockdown light“ für den Kulturbereich machte dem Festival einen Strich durch die Rechnung. Das Team um den künstlerischen Leiter Rainer Kern setzte daraufhin alles daran, schon für Dezember neue Termine für einige der abgesagten November-Konzerte zu organisieren. Vier Ersatztermine sind nun vom 9. bis 14. Dezember bestätigt – u.a. mit Jens Thomas und Michael Wollny.

+++

Ursprünglich wollte die Leipziger Schlagzeugerin Eva Klesse im November mit ihrem Quartett auf einer Tournee die Musik der neuen CD „Creatures & States“ vorstellen, aber wegen des „Lockdown light“ wurde diese Konzerte abgesagt – mit Ausnahme des Termins am 12. November in der Unterfahrt in München, wo das Quartett ein Streaming-Konzert spielt, und der beiden Auftritte am 13. und 14. November im Bird’s Eye im schweizerischen Basel.

+++

Die Jazzkalender des Fotografen Frank Schindelbeck sind schon Tradition. Auch wenn das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Krise mit abgesagten Konzerten und Festivals stand, so wird es auch einen Kalender für das Jahr 2021 geben, in dem Konzertfotos aus diesem Jahr zu sehen sein werden. Der prachtvoll gestaltete Kalender mit Fotos u.a. von Peter Ehwald, Rudi Mahall und Aki Takase kostet 42 Euro (zzgl. 7 Euro Versandgebühr) und kann über jazzpages.de bestellt werden.

+++

Mitte August vergangenes Jahr war der Londoner Saxofonist Shabaka Hutchings mit seinem Quartett Sons Of Kemet im SFJAZZ Center in San Francisco und spielte dort ein Konzert, das als Video mitgeschnitten wurde. Im Rahmen der SFJAZZ-Streaming-Reihe „Fridays At Five“ läuft dieser Mitschnitt am 13. November, Beginn ist zwei Uhr europäischer Zeit.