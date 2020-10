Newsticker [26.10.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Wegen der Corona-Pandemie kann das Subway Jazz Orchestra nicht im angestammten Jazzclub Subway in Köln spielen, sondern muss in den größeren Alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof ausweichen. Am 28. Oktober empfängt man dort mit dem Posaunisten Nils Wogram und dem Saxofonisten Hayden Chisholm zwei Gäste, die mit dieser freien Kölner Bigband ausgewählte Stücke ihres Quartetts Root 70 aufführen. Beginn ist 20:30 Uhr.

+++

Bereits am 17. September ist der Vibrafonist Fritz Hartschuh gestorben. Hartschuh, 1930 in Heidelberg geboren, studierte am Konservatorium Klavier, aber auch Volkswirtschaft an der Universität Heidelberg. War er Mitte der 1950er-Jahre Hauspianist im Heidelberger Cave 64, wechselte er später zum Vibrafon und arbeitete u.a. mit Wolfgang Lauth, Joki Freund, Volker Kriegel und Emil Mangelsdorff. Sein Geld verdiente er bis 1988 als Manager, danach spielte er wieder – unter anderem mit Clark Terry und Herb Ellis sowie seinem am Hardbop orientierten Quartett.

+++

Für das Webportal JazzMoves Hamburg haben die Saxofonistin Stephanie Lottermoser und der Journalist Jan Paersch die fünfte Folge ihres Podcasts „JazzMoves Schnack“ online gestellt. Dafür haben sie den in Hamburg lebenden, Schweizer Posaunisten Christophe Schweizer eingeladen, um mit ihm ebenso über das Geheimnis des Jazz zu sprechen wie über Klischees über Schweizer*innen.

+++

Das letzte Konzert in der vom Gitarristen Philipp van Endert kuratierten Konzertreihe „Blue In Green“ im Neusser Kulturzentrum Alten Post fand am 12. März statt, danach musste man wegen der Corona-Krise pausieren. Nun gibt es einen Neustart – mit dem Auftritt des Trios Malstrom mit Florian Walter (Saxofon), Jo Beyer (Drums) und Axel Zajac (Gitarre) am 29. Oktober. Beginn ist 20 Uhr.