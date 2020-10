Newsticker [2.10.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

NICA Artist Development ist ein Exzellenzförderprogramm für nordrhein-westfälische Musiker*innen, finanziert vom Land NRW und durchgeführt vom Stadtgarten Köln. Gerade wurde der zweite Jahrgang mit insgesamt sechs Stipendiat*innen bekanntgegeben: Heidi Bayer (Trompete, Flügelhorn), Sonae (Produzentin, DJ), Laura Totenhagen (Gesang), Leif Berger (Schlagzeug), Janning Trumann (Posaune) und Philip Zoubek (Klavier). Alle Infos gibt es auf der Website von NICA Artist Development im Internet.

+++

Seit 1982 findet jedes Jahr im Herbst das Jazz Happening im finnischen Tampere statt. Corona-bedingt fällt in diesem Jahr das Festival kleiner aus und geht mit einem Fokus auf die finnische Jazzszene über die Bühne. Unter anderem werden die Pianistin Iro Haarla mit ihrem Quartett, der Saxofonist Timo Lassy, der Trompeter Verneri Pohjola und das Quintet East des Bassisten Antti Lötjönen vom 29. Oktober bis 1. November zu hören sein.

+++

Während des Lockdown im Frühjahr war Marc Ribot mit Ceramic Dog im Studio und hat insgesamt 15 Songs aufgenommen. Sechs davon erscheinen heute exklusiv via Bandcamp als EP „What I Did On My Long Vacation“, die anderen neun als komplettes Album im Frühjahr. Zudem spielt Ceramic Dog am 23. Oktober ein Streaming-Releasekonzert: auf dem Dach vom St. Ann’s Warehouse in Brooklyn.

+++

Vier Musiker*innen und vier selbstspielende Instrumente sind das Human Robotic Ensemble, das den Versuch wagt, auf der Bühne Intuition, Impulsivität und Emotionalität mit Algorithmen, „Deep Learning“ und programmierte Codes zusammenzubringen. Ein Konzert mit diesem Ensemble und der Saxofonistin Lotte Anker als Gast findet am 3. Oktober in der Kunststation St. Peter in Köln statt. Beginn ist 13 Uhr, Eintritt ist frei.