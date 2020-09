Newsticker [28.9.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das internationale Fernsehfestival „Golden Prague“ in der tschechischen Hauptstadt ist eines der ältesten TV-Festivals weltweit und spezialisiert auf Musik- und Tanzproduktionen. Die deutsche TV-Doku „Die Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei“ über Joachim (Piano) und Rolf Kühn (Klarinette) des Hamburger Dokumentarfilmers Stephan Lamby hat am vergangenen Samstag den Hauptpreis gewonnen und setzte sich gegen eine Konkurrenz von über 100 Produktionen aus 17 Ländern der Welt durch.

+++

Das Kölner Jazzkollektiv KLAENG feiert weiterhin seinen zehnten Geburtstag. Der Corona-Krise zum Trotz gibt es am 4. Oktober ein Konzert im Kölner WDR Funkhaus, in dem die sechs KLAENGSTER auf die WDR Big Band treffen. Im Mittelpunkt stehen Stücke des Trompeters Frederik Köster, die Leitung hat ein Ex-KLAENGster, der Saxofonist und Komponist Niels Klein, übernommen. Tickets gibt es für 20 Euro im Vorverkauf, Beginn ist 19 Uhr. Das Konzert wird zudem live im Internet gestreamt.

+++

Der 2008 verstorbene Werner Burkhardt war ein bedeutender Jazzjournalist und Musikkritiker. Ihm zu Ehren schreibt die Hamburgische Kulturstiftung den mit 5.000 Euro dotierten „Werner Burkhardt Preis“ für junge Jazzmusiker*innen aus Hamburg aus. Der Gewinner 2020 ist der Bassist Giorgi Kiknadze. Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden im Frühjahr 2021 statt – voraussichtlich in der neuen JazzHall der Hamburger Hochschule für Musik und Theater.

+++

Die Corona-Pause im Frühjahr hat der Kölner Jens Düppe dafür genutzt, um ein Soloprogramm für Schlagzeug (und Klavier) zu erarbeiten. In den kommenden Wochen tritt der Drummer zweimal mit diesem Programm auf: am 17. Oktober im Lichtturm in Solingen und am 2. November im Kölner Club Zum Scheuen Reh.