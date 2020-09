Newsticker [23.9.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Für die Jazzszene Münchens hat sich die kürzlich gegründete Jazzstiftung München einiges vorgenommen. Eine erste „Duftmarke“ setzt man nun am 27. September. Mit dem Techno-Club Harry Klein und dem Jazzclub Unterfahrt hat diese Stiftung dafür gesorgt, dass die Jazzrausch Bigband und LBT das Schlusskonzert für die Open-Air-Reihe „Sommerbühne im Olympiastadion“ spielen werden. Konzertbeginn ist 20 Uhr, Eintritt ist frei.

+++

Gleich zwei Konzerte gibt es am kommenden Wochenende in der Reihe „Real Live Jazz Open Air“ auf dem Gelände der Tischlerei Lohr in Köln-Zollstock. Am 27. September tritt dort der französische Organist Jean-Yves Jung mit seinem Quartett, gefolgt vom Trio ROAR um den Kölner Bassisten Reza Askari am 28. September. Beginn ist jeweils 17 Uhr.

+++

Zwei interessante Konzerte im Rahmen des Exzellenzförderprogramms „NICA Artist Development“ gibt es am 28. und 29. September im Kölner Stadtgarten. In der Reihe „NICA Exchanges“ tritt am Sonntag ab 18 Uhr die Band Bonsai Panda um den holländischen Saxofonisten David Kwecksilber im Konzertsaal auf, bevor sich am Montag die NICA-Stipendiatin Elisabeth Coudoux (Cello) ab 20 Uhr dort die Bühne mit dem Elektrokünstler Marcus Schmickler teilt.

+++

Das Kölner Kollektiv SONIQ hat sich 2016 gegründet. Seitdem spielen Christina Fuchs (Saxofon), Ramesh Shotham (Percussion) und Jarry Singla Konzerte in Köln und NRW – und darüber hinaus. Für die nächsten beiden unter dem Motto „Percussion!“ am 3. Oktober in der Essener Zeche Carl und am 5. Oktober im Kölner Stadtgarten haben sie sich den Percussionisten Rhani Krija und den Marimba-Spieler Stefan Bauer als Gäste hinzugeholt. Beginn ist jeweils 20 Uhr.