Newsticker [21.8.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das altehrwürdige Deutsche Jazzfestival Frankfurt findet dieses Jahr statt – wegen der Corona-Krise in einer stark reduzierten Fassung. Tritt am 28. Oktober das Belovèd-Trio um den in der Schweiz lebenden, britischen Pianisten Django Bates mit der hr-Bigband in der Alten Oper Frankfurt auf, um den 100. Geburtstag von Charlie Parker zu feiern, werden am 31. Oktober SH4aikh 9 Extended, Johanna Summer und KUU! im Hörfunkstudio II vom Frankfurter hr-Funkhaus live zu erleben sein.

+++

Am heutigen Freitag, 21. August, ist der erste Clip eines neuen Video-Streaming-Magazins online gegangen, mit dem die vier Musiker*innen, die das Land NRW mit seinem Exzellenzförderprogramm NICA fördert, vorgestellt werden. Den Anfang macht Elisabeth Coudoux, der erste Clip ist ein „Portrait“ der Kölnerin. Im Wochenturnus folgen dann weitere Clips mit der Cellistin – wie zum Beispiel „Live“ und einem Konzertmitschnitt ihres Emiszatett oder „High Five“, in dem Coudoux auf dem Cello über fünf Stichworte improvisiert.

+++

Seit einigen Jahren lebt die auf Bali geborene Dian Pratiwi im Ruhrgebiet, wo sie sich als Jazzsängerin einen guten Ruf erspielt hat. Am 4. September tritt sie mit dem Trio des Essener Gitarristen Jan Bierther im Kulturzentrum K 14 in Oberhausen auf. Konzertbeginn ist 20:30 Uhr, Tickets gibt es für acht Euro ausschließlich im Vorverkauf.

+++

Der britische Pianist Gwilym Simcock hat kürzlich 80 junge Musiker*innen, die an einer der großen Musikhochschulen in Großbritannien studieren, zusammengebracht, um mit ihnen sein Stück für Orchester und Jazzband, „Union Overture And Celebration“, virtuell via Zoom uraufzuführen. Der Mitschnitt dieser Premiere ist nun auf dem Youtube-Kanal der Chetham’s School zu sehen.