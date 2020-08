Newsticker [14.8.2020]

Seit gut 20 Jahren gibt es in Großbritannien die „Association Of Independent Music“ (AIM) als Zusammenschluss unabhängiger Tonträger- und Plattenfirmen. Zum zehnten Mal wurden die „AIM Awards“ verliehen. Schlagzeuger Moses Boyd wurde in der Kategorie „UK Independent Breakthrough“ ausgezeichnet, Jazz:Refreshed in „Best Indipendent Label“, Schlagzeuger Tony Allen posthum für seine „Outstanding Contribution To Music“. Alle Gewinner gibt es auf der AIM-Site im Internet.

40 Jahre lang stand der Bassist Rainer Linke der Offenen Jazz Haus Schule Köln vor, im Juni übergab er die Leitung an seinen Instrumentalkollegen Joscha Oetz. Am 7. August trug er sich ins Buch der Stadt Köln ein. „Ich bin sehr froh, mit der Offenen Jazz Haus Schule einen so kompetenten Partner im Bereich der kulturellen Bildung zu haben“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker in ihrer Würdigung auf Linkes Leistung als Jazzpädagoge.

Am 16. August tritt das Horst Hansen Trio in Billerbeck bei Münster auf. Das Krefelder Quintett (sic!) spielt ein Open-Air-Konzert auf der Wiese hinter der Kolvenburg. Beginn ist 16 Uhr, Karten für 19,63 Euro gibt es online im Vorverkauf, die Besucherzahl ist auf maximal 100 Personen begrenzt.

Am kommenden Sonntag, 16. August, gibt es ein weiteres Open-Air-Konzert in „Jazz At Green Room“ hinter dem Stadtgarten in Köln. Dort wird die Saxofonistin Kristina Brodersen mit ihrem Quartett zu hören sein. Konzertbeginn ist 18 Uhr, Tickets gibt es online auf der Stadtgarten-Website und an der Abendkasse.