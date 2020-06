Newsticker [25.6.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Für viele Musiker*innen fällt unter den aktuell notwendigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ihre wichtigste Einnahmequelle und Leidenschaft weg. Die meisten Spielstätten und Jazzclubs sind geschlossen, Festivals dürfen nur eingeschränkt stattfinden, Planungssicherheit gibt es weiterhin keine. Um diese finanziell schwierige Zeit abzumildern, hat die Gießener Agentur o-tone music eine Crowdfunding-Kampange gestartet, „o-tone music For Artists“, die noch bis zum 11. September läuft.

In der Corona-Zeit haben die „Freunde des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks“ (FSO) ehrenamtlich Hofkonzerte mit Mitgliedern des Orchesters in Münchner Vierteln organisiert, um Geld für Kulturinitiativen vor Ort zu sammeln. Kürzlich war man in der Nachbarschaft der Unterfahrt und hat bei diesem Hofkonzert eine Spendensumme in Höhe von 560 Euro erspielt, die nun diesem renommierten Münchner Jazzclub übergeben wurde.

Jährlich zeichnet das „Royal Conservatoire Of Scottland“ drei seiner Jazzstudierenden mit jeweils einem Exzellenz-Preis in Höhe von 300 britischen Pfund aus. 2020 sind das der Saxofonist Matt Carmichael („Fog Arts Prize In Jazz Improvisation“), der Schlagzeuger Richard Glassby („George Duncan Prize For Jazz Composition“) und der Gitarrist James Mackay („Joe Temperley Prize For Jazz Arranging“).

Coronabedingt findet in Düsseldorf das multistilistische Asphaltfestival dieses Jahr Open-Air auf der Seebühne am Schwanenspiegel statt. Auch Jazz-Acts sind wieder dabei – unter anderem das Duo mit Reiner Witzel (Saxofon) und Joscha Oetz (Bass) am 5. Juli oder der in Frankfurt lebende, israelische Pianist Omer Klein am 11. und 12. Juli.