Newsticker [19.6.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Seit 2008 wird im Rahmen der JazzBaltica der mit 3.000 Euro dotierte IB.SH Jazzaward verliehen, mit dem das künstlerische Potenzial junger, vielversprechender deutscher Jazzmusiker*innen gewürdigt wird. Diesjähriger Gewinner ist der Leipziger Pianist Keno Harriehausen. Preisverleihung und Preisträgerkonzert sind morgen, 20. Juni, Auftakt zu „Mitsommer JazzBaltica 2020 – live aus Timmendorfer Strand“.

+++

Das Washingtoner DC Jazzfest hat sich mit der Initiative „Live From Our Living Rooms“ zusammengetan und veranstaltet vom 21. bis 29. Juni das „DC Jazzfest From Home“ als Live-Stream-Festival – unter anderem mit Konzerten mit Orrin Evans, Randy Brecker & Ada Rovatti, Marcus Strickland, Joe Lovano & Judi Silvano und John & Gerald Clayton.

+++

Noch mindestens bis zum 26. Juni werden das hr-Sinfonieorchester und die hr-Bigband auf ihrer digitalen „stage@seven“ Live-Stream-Konzerte geben. Das Jazzorchester des Hessischen Rundfunks ist wieder am 25. Juni an der Reihe: mit einem Projekt mit dem Schlagzeuger Wolfgang Haffner unter der Leitung von Jörg-Achim Keller. Beginn ist 19 Uhr.

+++

Vergangenes Jahr hat das Nürnberger NUEJAZZ Festival pausiert, um auf seine nicht einfache Finanzsituation aufmerksam zu machen. Dieses Jahr wollte man vom 30. Oktober bis 8. November neu starten, doch nun ist man von der Planungsunsicherheit durch die Corona-Krise betroffen: „Wie viele andere Veranstalter*innen wissen wir leider noch nicht, ob es in diesem Herbst ein Festival geben kann“, heißt es auf der NUEJAZZ-Site.

+++

Im Rahmen des Kultursommers der Stadt Rüsselsheim wird das Kulturzentrum Das Rind in den kommenden fünf Wochen die Kulturbühne am Adamshof auch mit Jazzkonzerten bespielen. Geplant sind Open-Air-Auftritte mit [re:jazz] & Joo Kraus, The Bassface Swing Trio & Oliver Leicht oder dem Linntett der Saxofonistin Kira Linn.