18: Jazz-November in Bayreuth

Linda May Han OhVom 13. bis 16. November bieten beim Bayreuther Jazz-November internationale Größen und herausragende Talente ein vielfältiges Programm, das ebenso Raum lässt für zeitgenössischen Jazz wie für Mixturen aus Art-Pop, R&B, Funk und kammermusikalischen Klängen. Am 13. November eröffnet die Mirna Bogdanović Group den diesjährigen Jazz-November. Die Berliner Sängerin und Komponistin mit serbisch-bosnischen Wurzeln steht für einen zeitgenössischen Jazz, der stilistische Vielfalt mit kompositorischer Klarheit mischt. Weiter geht es am 14. November mit dem Uri Caine Trio. Der US-amerikanische Pianist ist bekannt für seine Bearbeitungen klassischer Werke, die er mit Elementen aus Jazz, Funk und freier Improvisation kombiniert. Im Zusammenspiel mit den Musikern seines Trios entsteht eine dynamische Mixtur aus Kammermusik und Jazz, geprägt von stilistischen Kontrasten und unerwarteten Wendungen.

Am 15. November bringt die Bassistin und Komponistin Linda May Han Oh ihr aktuelles Projekt „The Glass Hours“ als vielschichtiges Werk über Zeit, Vergänglichkeit und Identität auf die Bühne des Bechersaals. Mit ihrem international besetzten Ensemble entfaltet sie einen dichten Sound zwischen akustischer Intimität und elektrischer Energie. Den Schlusspunkt hinter den diesjährigen Bayreuther Jazz-November setzen Norma Winstone und Kit Downes mit einem Duoprogramm aus lyrischer Tiefgründigkeit und berührendem Ausdruck. Zudem gibt es noch drei weitere Konzerte. Frische Impulse setzt am 13. November die diesjährige Gewinnerin des Förderpreises vom Bayerischen Jazzverband, die Sängerin Teresa Luna mit ihrem Quartett, während am 14. November der britische Gitarrist Tom Ollendorf mit dem Schlagzeuger James Maddren und dem Bassisten Conor Chaplin auftritt und am 15. November das Quartett Evelyn Kryger den Bayreuther Jazz-November in ein taumelndes Tanz-Event verwandelt.

