Berlin: Jazzexzess

Os BarbapapasKuratiert von Marie Blobel finden im Juni drei Konzerte im Rahmen der Reihe „Jazzexzess“ in Berlin statt, die 2023 mit dem Spielstättenprogrammpreis des Bundes, „APPLAUS“, ausgezeichnet wurde. Am 1. Juni werden das Sextett Fallen Crooner des in Leipzig lehrenden Bassisten Robert Lucaciu mit Musiker/-innen aus Köln und Berlin und Malstrom mit dem Saxofonisten Florian Walter, dem Gitarristen Axel Zajac sowie den Schlagzeugern Jo Beyer und Martin Blume im House Of Music auftreten. Am 13. Juni präsentiert sich das Improvisationsduo der argentinischen Saxofonistin und Elektronikerin Camila Nebbia und der US-amerikanischen Akkordeonistin und Elektronikerin Andrea Parkins in der Kantine am Berghain. Im Anschluss stellt das Quintett Tau 5 mit dem Tenorsaxofonisten Philipp Gropper, dem Synthesizerspieler Philip Zoubek, dem Bassisten Felix Henkelhausen, dem Schlagzeuger Moritz Baumgärtner und dem Elektroniker Ludwig Wandinger die Musik des neuen Albums vor. Am 22. Juni tritt im House Of Music mit LūX die Sängerin und Elektronikerin Carolin Schnabel auf, gemeinsam mit Jan Lukas Roßmüller (Synthesizer), Elias Weber (Bass) und Henry Hahnfeld (Drums & Elektronik). Als zweites Konzert an diesem Abend spielt die Gruppe Os Barbapapas mit der Schlagzeugerin Barbara Mucciollo, dem Perkussionisten Fernando Lima, dem E-Gitarristen Rubens Da Selva, dem Glasharfenisten Tomás Oliveira und der Bassistin Fernanda Horvath.

