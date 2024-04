39: INNtöne

Bobby WatsonBereits zum 39. Mal findet in Diersbach in Oberösterreich das INNtöne Jazzfestival statt. Das Programm dieses Festival, das heuer vom 19. bis 21. Juli über die Bühne gehen wird, folgt dem Narrativ des künstlerischen Leiters Paul Zauner, der Jazz als eine weltoffene und friedensstiftende Musik versteht. Der Ort, wo seit Jahren das INNtöne Jazzfestival ausgetragen wird, ist tatsächlich einzigartig: der 250 Jahre alte Buchmannhof, der im Besitz der Familie Zauner ist. Wegen der Corona-Pandemie haben die INNtöne die sogenannte Konzertscheune verlassen, sind raus aufs Feld neben den Bauernhof gezogen und finden seit vier Jahren open-air statt.

Seit jeher setzt man mit starken Musikerinnen auch auf die weibliche Seite im Jazz. In diesem Jahr sind mit Monica Salmaso, Apollo 5, Marta Sanchez, Liv Andrea Hauge Trio, Isa Kurz und Mad Lemon bei Manu Delago fantastische Frauen auf der Freiluftbühne zu erleben. Dann trifft der afroamerikanische Saxofonist Bobby Watson in Diersbach auf Walter Smith III, den deutschen Tenorsaxofonisten Christof Lauer und den Engländer John Surman. Volksmusikbezüge in zeitgemäßer Form werden über das Duo Mirabassi/Zanchini transportiert, während Salmaso brasilianisches Flair versprühen wird.

Auf Marc Ribot mit dem Hammond-Virtuosen Greg Lews aus der New Yorker Avangarde-Szene darf man sich ebenso freuen wie auf Don Moye vom Art Ensemble Of Chicago. Steve Watts kommt aus London auf den Buchmannhof und Kirk Lightsey, der seit 70 Jahren an der Weltspitze des Jazz mitmischt, fliegt mit seiner einzigartigen Energie über die Tasten. Die energetische Kombination aus Rock und Jazz rührt diesmal der Saxofonist Donny McCaslin für das Publikum zusammen. Wie jedes Jahr gibt es wieder eine Kunstausstellung, diesmal mit Werken vom Passauer Künstler Alois Jurkowitsch. Und wie bei der Musik wird auch beim Essen auf höchste Qualität gesetzt: mit Schweinsbraten und veganen Köstlichkeiten, mit Grillhähnchen, Bio-Bier, Fisch aus eigener Zucht, Ausflügen in die Ayurveda-Küche und Gebäck.

Weiterführende Links

INNtöne Jazzfestival