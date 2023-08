Wien: KlezMORE 2023

Timna BrauerDas Wiener KlezMORE-Festival feiert 2023 Jubiläum: Zum 20. Mal präsentieren sich vom 4. bis 19. November die verschiedensten Facetten des Klezmer und artverwandter Musik an Spielorten wie der Sargfabrik, dem Metropol, dem Porgy & Bess, dem Stadtsaal oder dem Theater Akzent. Die Eröffnungsgala wird Timna Brauer mit ihrem Ensemble gestalten. Einer der Stargäste ist Daniel Kahn, der in Duobesetzung mit Jake Shulman-Ment in die österreichische Hauptstadt reist und mit der Formation Esther & Shvester ein Doppelkonzert bestreitet.

Ein weiteres Highlight wird mit dem Kanadier Socalled erwartet, der auf die Lungau Bigband trifft. Mit der Amsterdam Klezmer Band sind weitere Größen an Bord, ihr Abend geht mit einem Set von DJ Dunkelbunt in die tanzwütige Verlängerung. Ebenfalls im Aufgebot: ein Tributabend an Leonard Cohen mit Steve Gander und dem Sistas Choir. Zur Abschlussgala geben sich das Styrian Klezmore Orchestra um Moritz Weiss und das Vienna Klezmore Orchestra die Klinke in die Hand. Begleitet wird das Festival von Klezmer-Sessions und Stummfilm-Matineen.

Weiterführende Links

KlezMORE