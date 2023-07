Arles: Les Suds

Avishai CohenBei den Sommerfestivals, die die Musik der Welt und Jazz auf stimmungsvollen Bühnen präsentieren, sind uns die Südfranzosen eine kräftige Nase voraus. Besonders wenn sie mit einem so spektakulären Ambiente wie Arles punkten können, für Besucher aus Süddeutschland durchaus in erreichbarer Distanz. Vom 10. bis 16. Juli finden im Provence-Städtchen, seinem antiken Theater und an anderen Spielstätten „Les Suds“ statt. Mit dem Bassisten Avishai Cohen und seiner israelisch-kubanischen Banda, dem Trio SR 9 und der ACT-Supergroup um Ballaké Cissoko, Vincent Ségal, Emile Parisien und Vincent Peirani sind Jazz-Koryphäen eingeladen, die auf vielfältige Weise mit der Global-Music flirten. Die Katalanin Sílvia Pérez Cruz stellt ihr neues Opus „Toda La Vida, Un Día“ vor, und mit Tinariwen sind Pioniere des Wüstenblues am Start. Der iranisch-israelische Popstar Liraz gibt sich die Ehre, Mali schickt seinen neue Diva Rokia Koné. Darüber hinaus gibt es viele Entdeckungen von kommenden Weltmusik-Größen, die es zu uns noch nicht geschafft haben, etwa die franko-ghanaische Performerin Pö, die zyprische Sängerin Vakia oder die französische Frauenband La Móssa mit mediterraner Polyphonie.

