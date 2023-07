Bert Jansch: Konzert & Reissues

Bert Jansch zum 80.Der 2011 verstorbene schottische Folk-Jazz-Gitarrist Bert Jansch wird zu seinem 80. Geburtstag in doppelter Hinsicht geehrt. Am 4. November richtet die Southbank Centre’s Royal Festival Hall in London ein Konzert zu seinen Ehren aus, für das ein Line-Up von All-Stars zusammengetrommelt wurde: Die Band Saving Grace von Robert Plant wird spielen, der Indo-Jazzer Sarathy Kowar, Neo Folk-Star Sam Lee, Janschs Landsmann James Yorkston und seine frühere Pentangle-Kollegin, die Vokalistin Jacqui McShee.

Gleichzeitig veröffentlicht das Label Earth Recordings drei seiner Werke auf Vinyl neu: Das Album „Avocet“ von 1978 und die beiden jüngeren Scheiben „Edge Of A Dream“ (2002) und „The Black Swan“ (2006) werden in besonders gefärbten und raren Ausgaben das Presswerk verlassen. Mit seiner Verbindung von Songwriting, Folk, Rock und Jazz und seiner neuen Gitarrentechnik beeinflusste Jansch als führende Persönlichkeit des Folkrevivals auf der Insel von den 1960ern an Musiker wie Led Zeppelin, Neil Young, Nick Drake und Paul Simon. Dass das Gedenkkonzert in der Royal Festival Hall stattfindet, kommt nicht von ungefähr: Pentangle traten dort 1967 erstmals vor großem Publikum auf, und Janschs letzte Show überhaupt fand dort 2011 wiederum mit Pentangle statt.

