Hamburg: Jazz Open

Eva Klesse QuartettKürzlich hat das Jazzbüro Hamburg das Programm seiner Jazz Open bekannt gegeben, die in diesem Jahr drei Tage lang sind und vom 1. bis 3. September dauern. Der erste Tag ist diesmal eine Art „Jazz Open:ing“ für die JazzOpen Hamburg: Die Wahl-Hamburgerin und Sängerin San Glaser präsentiert mit ihrem aktuellen Quartett auf dem Lattenplatz vor dem Knust erst ihr neues Programm mit Jazzstandards, bevor es einen DJ-Set mit Platten von Ufa Palava gibt. Für den Jazz-Open-Samstag und -Sonntag kehrt man mit dem Programm wieder zurück in das Musikpavillon in Planten un Blomen, wo dann bekannte Acts ebenso zu hören sein werden wie junge Bands aus Hamburg.

Außerhalb von Hamburg vielleicht noch nicht so bekannt sind der Pianist Lukas Klapp, der die diesjährigen Jazz Open mit seinem Quartett eröffnen wird, die junge Sängerin und Pianistin Sophia Oster mit ihrem Quartett oder die Band Yo!Jazz, die mit Nachwuchsmusiker/-innen des Vereins Big Band Port Hamburg besetzt ist. Das Jazzkombinat Hamburg steht ebenfalls für eine Generation junger Jazzmusiker/-innen. Für seinen Auftritt hat man sich die Posaunistin Lisa Stick als Gast eingeladen.

Längst international bekannt ist das Quartett der Schlagzeugerin Eva Klesse, so wie die Band ihres Instrumentalkollegen Jens Düppe auch, beide zählen sicherlich zu den Highlights der diesjährigen Jazz Open. Und dann hat das Jazzbüro Hamburg wieder über den Tellerrand geschaut und mit Tokunbo eine Sängerin engagiert, die seit längerem mit ihren gleichermaßen folkigen wie souligen Songs das Publikum zu begeistern weiß. Der Jazz-Open-Kehraus kommt diesmal vom Sitar-DJ-Duo Ashraf Sharif Khan und Viktor Marek.

