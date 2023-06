John Coltrane: Evenings At The Village Gate

„Evenings At The Village Gate: John Coltrane With Eric Dolphy“In letzter Zeit sind immer wieder aufsehenerregende Aufnahmen John Coltranes entdeckt worden, über die man zwar gelegentlich gemunkelt hat, deren Existenz aber oft bezweifelt worden ist – bis sie dann doch gefunden, tontechnisch bestens aufbereitet und veröffentlicht worden sind. Beispiele dafür sind „A Love Supreme: The Complete Masters“ 2016, das Studiowerk „Both Directions At Once: The Lost Album“ 2018, das Album „Blue World“ 2019 und der Konzertmitschnitt „A Love Supreme: Live In Seattle“ 2022. Nun gesellt sich am 14. Juli mit „Evenings At The Village Gate: John Coltrane With Eric Dolphy“ (Impulse!/Universal) ein weiteres, verschollen geglaubtes Werk dieses 1967 gestorbenen Saxofonisten dazu.

Das Album enthält Konzert-Aufnahmen, die im August 1961 im Village Gate in New York gemacht wurden. Coltrane, der zu diesem Zeitpunkt gerade von Atlantic zu Impulse! gewechselt ist, gastiert einen ganzen Monat lang mit wechselnden Besetzungen in diesem Club. In den Aufnahmen zeigt sich der Saxofonist mit seinem musikalischen Alter Ego Eric Dolphy und den Musikern seines sich gerade gründenden, später als „klassisch“ beschriebenen Quartetts mit Pianist McCoy Tyner, Bassist Reggie Workman und Schlagzeuger Elvin Jones, zu denen einmal auch noch Steve Davis als zweiter Bassist dazu stößt.

Neben der normalen Doppel-LP-Ausgabe mit schwarzem Vinyl wird es auch eine exklusive und limitierte Version in der ikonischen Impulse!-Farbe Orange geben. In dem umfangreichen Booklet melden sich mit Workman und dem Toningenieur Rich Alderson zwei Personen zu Wort, die an diesem historischen Konzert im Village Gate noch beteiligt waren. Darüber hinaus gibt es Essays vom Impulse!-Chronisten Ashley Kahn sowie von Branford Marsalis und Lakecia Benjamin.

