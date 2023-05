USA: Joshua Redman & Blue Note

Joshua RedmanBevor Joshua Redman, 1969 in Berkeley, Kalifornien, geboren, der berühmte Jazzsaxofonist geworden ist, ließ er sich in Sozialwissenschaften am renommierten Harvad College und machte seinen B.A. „summa cum laude“. Doch der Sohn des Saxofonisten Dewey Redman war schon seit seiner Jugend auch Musik-begeistert. Neben Klarinette lernte er Gitarre und Klavier und wechselte später zum Tenorsaxofon. Er war ebenso begeistert von den Leistungen der Jazzgrößen John Coltrane und Ornette Coleman wie von der Popmusik seiner Generation – zum Beispiel Prince, Earth Wind And Fire oder Police. Ursprünglich wollte er Jura an der Yale University studieren. Doch Freunde zogen 1991 nach Brooklyn in New York und fragten Redman, ob er dort nicht mit ihnen zusammen wohnen wolle. Nur fünf Monate später gewann er die renommierte „Thelonious Monk International Jazz Competition“, 1993 erschien mit „Wish“ sein Debütalbum, das den Grundstein legte für seine erfolgreiche Karriere als Jazzsaxofonist.

Gerade wurde bekannt gegeben, dass das altehrwürdige Jazzlabel Blue Note Records den Saxofonisten unter Vertrag genommen hat. Redman wird sein Label-Debüt „Where Are We“ im Herbst veröffentlichen und danach auf Tournee durch die USA und Europa gehen. „Ich fühle mich zutiefst geehrt und freue mich riesig, der Blue-Note-Familie anzugehören“, so Redman. „Blue-Note-Alben waren schon immer ein wesentlicher Bestandteil meines musikalischen (und spirituellen) Lebens. Ich freue mich darauf, diese neue Phase meiner Karriere gemeinsam mit Blue Note zu gehen.“ Und der Blue-Note-Chef Don Was sagt: „In den letzten drei Jahrzehnten hat Joshua Redman die Messlatte für musikalische Innovation und gefühlvollen Ausdruck hoch gelegt und verkörpert dadurch auch den Blue-Note-Ethos. Für uns wird ein Traum wahr, ihn bei uns willkommen zu heißen.“

