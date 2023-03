Karlsruhe: Zeltival

CimafunkDas Team vom Tollhaus Karlsruhe hat die ersten feststehenden Acts seines diesjährigen Sommerfestivals vom 23. Juni bis 6. August veröffentlicht. Wie immer steht beim Zeltival in der nordbadischen Metropole Musik aus allen Kontinenten im Fokus. Die Texmex-Rocker von Calexico werden den Konzertreigen anlässlich des 20-jährigen Erscheinens ihres Albums „Feast Of Wire“ eröffnen. Aus Kuba wird der Shooting-Star Cimafunk in die Fächerstadt kommen, Brasilien schickt mit Bia Ferreira eine politisch engagierte Sängerin, Multiinstrumentalistin und Komponistin, die einen Mix aus Reggae, Ragga und Rap auf die Bühne bringt.

Aus Australien wird Angus Stone mit seiner hippen, psychedelischen und blues-rockigen Band Dope Lemon vorbeischauen. Natürlich gibt es auch ein afrikanisches Highlight: Man darf sich auf die Malierin Fatoumata Diawara freuen. Weitere große Namen kommen aus dem Jazz, etwa Nils Landgren, Jan Garbarek mit Trilok Gurtu oder Michael Wollny.

