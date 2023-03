London: Summer Series

ShaktiLetztes Jahr hat das international renommierte London Jazz Festival seinen 30. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hat man die Konzertreihe „Summer Series“ in der britischen Hauptstadt initiiert. Diese Reihe wird dieses Jahr fortgeführt: mit namhaften Bands im Eventim Apollo Hamersmith am 27. und 28. Juni und am 11., 12. und 15. Juli im Barbican. Den Anfang machen Shakti und John McLaughlin, die den 50. Geburtstag ihrer transkulturellen Kooperation und die Veröffentlichung des neuen Albums „This Moment“ feiern wollen. „In unserer ersten Inkarnation hatten wir nicht immer Zeit und Mittel, um richtig forschen zu können“, so der Shakti-Mitgründer und Tabla-Virtuose Zakir Hussain. „Jetzt aber, mit den jahrzehntelangen musikalischen Erfahrungen, zeigt sich eine außergewöhnliche Tiefe in unserer Interaktion.“

Das Konzert im Barbican am 11. Juli wird vom US-Musikerinnen-Sextett Artemis um die Pianistin Renee Rosnes eröffnet, bevor die Sängerin und Pianistin Kandace Springs mit den Songs ihres aktuellen Albums „The Women Who Raised Me“ das Publikum begeistern will. Am 12. Juli kommt der Saxofonist Branford Marsalis mit seinem Quartett mit Joey Calderazzo (Piano), Eric Revis (Bass) und Justin Faulkner (Drums) ins Barbican nach London, dorst wird am 15. Juli auch der Pianist Abdullah Ibrahim mit seinen Trio zu hören sein. „Wenn Abdullah Ibrahim am Klavier sitzt, purzeln die Melodien nur so heraus, während er wie die südafrikanische Wiedergeburt von Thelonious Monk von Thema zu Thema springt“, so der britische „Guardian“ über den mittlerweile 88 Jahre alten Südafrikaner.

