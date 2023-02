RIP: Barrett Strong

Barrett StrongSein früher Hit „Money“ blieb über Jahrzehnte populär und wurde unter anderem von den Beatles und den Flying Lizards erfolgreich interpretiert. Doch berühmt wurde Barrett Strong vor allem als Songwriter für das Motown-Label, für das er, oft in Zusammenarbeit mit Norman Whitfield, Song-Ikonen wie „Papa Was A Rolling Stone“ oder „I Heard It Through The Grapevine“ schuf. Strong wurde 1941 in Mississippi geboren, kam aber bereits als Kleinkind nach Detroit. Mit „Money“ sorgte er 1960 für den ersten großen Hit bei der Plattenfirma Motown. Danach machte er sich als Textdichter einen Namen und schrieb Hits für Marvin Gaye, Edwin Starr („War“) und immer wieder für die Temptations – neben „Papa Was A Rolling Stone“ waren das zum Beispiel „Cloud Nine“, „Ball Of Confusion“ und „Psychdelic Shack“, die meist zusammen mit dem Komponisten und Produzenten Norman Whitfield entstanden. Für „Papa Was A Rolling Stone“ erhielt Strong 1973 einen „Grammy „für den besten R&B-Song. Als Motown von Detroit nach Los Angeles zog, verließ Strong das Label und versuchte sich wieder als Sänger – seinem Album „Stronghold“ von 1975 folgte 2008 die Fortsetzung „Stronghold II“. 2004 wurde er in die „Songwriters Hall Of Fame“ gewählt. Strong starb am 28. Januar in Kalifornien, er wurde 81 Jahre alt. Text Rolf Thomas