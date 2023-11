Ravensburg: Trans4Jazz

GoGo PenguinIn diesem Jahr findet vom 8. bis zum 12. November das Trans4Jazz-Festival in Ravensburg statt. Ein Highlight im Programm ist sicherlich das Konzert mit der deutschen Soulikone Joy Denalane. Die gebürtige Berlinerin lässt sich von der Soul-Ära der späten 1960er- und frühen ’70er-Jahre inspirieren und schafft es auf beeindruckende Weise, die Rhythmik und Harmonik des Soul in die Gegenwart zu übersetzen. Anders das britische Klaviertrio GoGo Penguin, das elektronische und clubkulturelle Atmosphären mit minimalistischen Jazz- und Rock-Einflüssen verbindet. Außerdem im Programm: das neue Openthebox Trio vom Schlagzeuger Christian Krischkowsky, der in der „Jazz thing Next Generation“-Reihe vor 18 Jahren durchstartete, die Travelin‘-Band des schweizerischen Bassisten Heiri Känzig mit dem Oud-Virtuosen Amine M‘Raihi, der Soul der Zukunft mit Fieh aus Oslo sowie der britische Sänger und Gitarrist Oscar Jerome, der sich als Teil der vitalen Londoner Szene versteht, die Jazz mit Funk, Afrobeat, Soul und HipHop verschmelzen lässt.

