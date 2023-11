Qobuz & ACT: Christmas In The Spirit Of Jazz

„Christmas In The Spirit Of jazz“Kürzlich ist die achte Folge der von Nils Landgren initiierten Weihnachts-CD-Reihe „Christmas With My Friends“ erschienen, in der ersten Dezemberhälfte wird der schwedische Posaunist und Bandleader auch wieder mit einigen seiner vielen Musikerfreundinnen und -freunden unter diesem verkaufsträchtigen Motto auf Deutschland-Tournee sein – Konzerte wird es unter anderem am 1. Dezember in Berlin, am 3. Dezember in Bochum und am 11. Dezember in Köln geben. Überhaupt gibt sich das Jazzlabel ACT Music in dieser Jahreszeit gerne weihnachtlich und hat oftmals Alben veröffentlicht, mit denen man dieses globale Familienfest auch jazzmusikalisch begehen will – neben den acht „Christmas With My Friends“-Ausgaben zum Beispiel die auch kommerziell so erfolgreiche Piano-Solo-CD „It’s Snowing In My Piano“ des Norwegers Bugge Wesseltoft, „Nordic Christmas“ von Tore Brunberg & Kjetil Berkestrand oder „Still Still Still“ der Jazzrausch Bigband (alle: ACT/edel).

Qobuz beschreibt sich selbst als „führende High-Quality-Musikplattform“. Mit ACT startet diese Plattform zu Weihnachten mit der digitalen Compilation „Christmas In The Spirit Of Jazz“ eine Kooperation. Exklusiv für Qobuz zusammengestellt, präsentiert ACT mit insgesamt zwölf Titeln die Highlights seines Weihnachtskatalogs – von Interpretationen andächtiger Volkslieder bis hin zu groovigen Crooner-Hits. Zu hören sind auf „Christmas In The Spirit Of Jazz“ natürlich Tracks aus Landgrens Weihnachtsprogrammen, aber auch einige großorchestrale Christmas-Klassiker der Jazzrausch Bigband, „Winter Wonderland“ der Jazztraditionalisten um Echoes Of Swing, „A Child Is Born“ des Pianisten David Helbock oder „Vinter“ der dänischen Sängerin Janne Mark. „Die Auswahl der Compilation unterstreicht die Vision von Qobuz, seine Hörer/-innen auf musikalische Entdeckungsreisen zu schicken und auch in Deutschland weniger bekannten Künstler/-innen eine Plattform zu bieten“, schreibt die Musik-Plattform in der Pressemitteilung zur Veröffentlichung von „Christmas In The Spirit Of Jazz“.

