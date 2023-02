Buch: Wulf Müller

Vor einigen Jahren ist der Musikmanager Wulf Müller in den Ruhestand gegangen. Die Corona-Zeit hat Müller genutzt, seine Lebenserinnerungen in dem Buch „A Life In Music“ zu erzählen. Müller hat über 35 Jahre im Musikgeschäft verbracht und war unter anderem für Polygram in Wien und London tätig, bevor er in den letzten Jahren von Madrid aus für das von Sony reaktivierte OKeh-Label gearbeitet hat. Müller war an der Entstehung so wichtiger Alben wie Wolfgang Muthspiels „The Promise“, „Blues For Brahms“ des Vienna Art Ochestra, Chick Coreas „Rendezvous In New York“ und Bill Frisells „Guitar In The Space Age“ beteiligt. Außerdem hat er mit Musikern wie Sonny Rollins, Dee Dee Bridgewater und Kurt Elling zusammengearbeitet.

Müller, der 1955 in Hessen geboren wurde und fünf Geschwister hat, schildert in „A Life In Music“, wie er sich bereits als Kind für Musik interessiert hat und seine Jugendzeit in Berlin und Wien ihn immer tiefer in den Jazz eintauchen ließ. Schließlich landete Müller in der Schallplattenindustrie, wo er unter anderem die Dire Straits mit Goldenen Schallplatten ausstattete. Seine Begegnungen mit vielen verschiedenen Musikern, darunter Sting, Pat Metheny und Ornette Coleman, machen den Reiz dieser reich illustrierten Erinnerungen aus. „A Life In Music“ ist bei Amazon erschienen, hat 378 Seiten und kostet 24,61 Euro.

