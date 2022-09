NRW: Multiphonics

Paquito d‘RiveraDie Klarinette steht im Mittelpunkt des Mutiphonics-Festival, das vom 20. bis zum 26. September zahlreiche Konzerte in Köln, Düsseldorf und Wuppertal präsentiert. Für den kubanischen Klarinettisten und Saxofonisten Paquito d‘Rivera hat WDR-Big-Band-Saxofonist Paul Heller extra eine All-Star-Bigband zusammengestellt. Der französische Klarinettist Louis Sclavis kommt mit dem Quartett, mit dem er das Album „Characters On A Wall“ eingespielt hat. Die amerikanische Pianistin Kris Davis hat eigens für das Festival neue Musik komponiert, in ihrer Band sind mit Joachim Badenhorst und Frank Gratkowski gleich zwei Klarinettisten zu hören.

Der iranische Gitarrist Mahan Mirarab erkundet „The Persian Side Of Jazz“ und die New York Gypsy Allstars verbinden europäische Roma-Traditionen mit Einflüssen aus aller Welt. Annette Maye, künstlerische Leiterin des Festivals, ist mit ihrem Duo FisFüz, zu dem sich für das Projekt „Traces Of The Black Sea“ ein Streichquartett, zwei Perkussionisten und der Kanun-Virtuose Muhittin Kemal gesellen, ebenfalls auf der Bühne präsent. Außerdem dabei: David Orlowsky und David Bergmüller, die israelische Klarinettistin Shirley Brill mit ihrem Ensemble Sistanagila sowie die Band Sketchbook 4 um den österreichischen Holzbläser Leonhard Skorupa.

Weiterführende Links

Multiphonics-Festival