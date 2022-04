Straubing: Rivertone

Bill EvansDas Rivertone Festival in Straubing an der Donau mit viel Jazz und Soul findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 10. Juli statt. Eröffnet wird es von der Modern Standards Supergroup, zu der Saxofonist Bill Evans, Trompeter Randy Brecker, Schlagzeuger Billy Cobham, Pianist Niels Lan Doky und Bassist Linley Marthe gehören. Die britische Soulröhre Joss Stone wird ihr neues Album „Never Forget My Love“ in Straubing vorstellen.

Die spanische Trompeterin und Sängerin Andrea Motis, die gerade erst Mutter geworden ist, hat gleich zwei neue Alben im Gepäck: Da ist zum einen „Colors & Shadows“ (Jazzline/Broken Silence), das sie mit der WDR Big Band eingespielt hat, zum anderen die CD „Loopholes“ (Jazz To Jazz/Galileo MC), auf der sie Ausflüge in Richtung Funk und Soul unternimmt. Mit dem Jakob Manz Project gibt das Rivertone Festival auch dem Nachwuchs eine Chance, das Debüt-Album der Truppe ist bei ACT erschienen, wo Bandleader Manz auch gerade ein Duo-Album mit der Pianistin Johanna Summer eingespielt hat. Und schließlich ist die Jazzrausch Bigband zu Gast, die mit ihrer Mischung aus Techno und Jazz seit einigen Jahren zu den absoluten Publikumslieblingen zählt.

