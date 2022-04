Premiere auf JAZZthing.TV: „Idee“ mit Fabian Willmann

„Idee“Freiheit geht beim Saxofonisten Fabian Willmann, 1992 geboren, stets einher mit Selbstreflexion. Spontaneität und Kontrolle sind für ihn kein Widerspruch, sondern bedingen einander. Er weiß in jedem Augenblick seiner musikalischen Geschichten genau, wo er ist und was er an dieser Stelle zu sagen hat. Auch und gerade wegen dieser Wachheit kann er der Musik immer freien Lauf lassen. Als Saxofonist verfügt er über ein virtuoses Vokabular, doch greift er nur auf jene Mittel zurück, die er für seine Aussage braucht. Diese Konzentration auf das Notwendige zeichnet sein Debütalbum „Balance“ aus, das er mit dem Bassisten Arne Huber und dem amerikanischen Schlagzeuger Jeff Ballard aufgenommen hat. „Ich treffe lieber eine klare Aussage, als die Botschaft irgendwo im Saxofon zu verstecken“, so Willmann. „Der Albumtitel ‚Balance‘ bedeutet ja nicht, dass man die Extreme scheut. Mir geht es eher um Konturen. Indem sich unterschiedliche Elemente die Waage halten, ergibt sich für mich ein befriedigendes Grundgefühl von Stringenz.“

Diese ästhetische Stringenz zeichnet auch ein audiovisuelles Video-Projekt aus, dessen zwei Staffeln Willmann seit 2020 mit dem Filmemacher Kevin Sepp realisiert. Sollte die erste Staffel, „Vakuum“, noch den Stillstand in Berlin und die zwischenmenschliche Entfremdung im ersten Corona-Lockdown widerspiegeln, liegt bei der zweiten Staffel, „Idee“, der Fokus auf einer nach außen gerichteten Suche nach neuen Räumen für Musik zwischen Öffnung und erneutem Shutdown. Ob in den Bergen, im Wald, in der Stadt, im In- oder Ausland: Jede Performance wird zu einem rund anderthalb minütigen Musikvideo und gibt einen künstlerischen und dokumentarischen Einblick in die Vielseitigkeit der europäischen Kultur und Natur. Ästhetisch verfolgen Willmann und Sepp einen dokumentarischen Ansatz, weil alles live im Moment geschieht, festgehalten auf 8mm-Film. Die sieben Video-Clips von „Idee“ zeigen wir in den nächsten aufeinander folgenden Tagen als Premieren auf JAZZthing.TV – gleichsam als eine Art Countdown für Willmanns Album „Balance“, das am 15. April auf dem neuen, unter anderem von der Schweizer Saxofonistin und Komponistin Sarah Chaksad gegründeten Label Clap Your Hands erscheinen wird.

