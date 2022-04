Wettbewerb: Jugend jazzt

QuartertoneDie Corona-Pandemie machte die Durchführung des Wettbewerbs „Jugend jazzt“ auf Landes- und Bundesebene recht schwierig. Wurden die Landesbegegnungen vor allem digital durchgeführt, so musste die Bundesbegegnung in Lübeck vergangenes Jahr mit den 13 Gewinnerbands der Landesentscheide verschoben werden und findet nun vom 26. bis 29. Mai statt. Um das verloren gegangene Live-Erlebnis der 13 „Jugend jazzt“-Bands zu kompensieren, hat der für diesen Nachwuchswettbewerb verantwortliche Deutsche Musikrat einen 12-Tonner-LKW in ein mobiles Tonstudio umbauen lassen und als „Jugend jazzt“-Truck durch die 13 Bundesländer geschickt, um mit den Gewinnern der Landesbegegnungen Video-Clips zu produzieren.

Dadurch bekamen die Preisträger-Combos die Möglichkeit, ihre Musik professionell einzuspielen und sich in Interviews vorzustellen. Zudem kommen in den Videos auch Vertreter/-innen der Landesmusikräte beziehungsweise die Jazz-Beauftragten des jeweiligen Bundeslandes zu Wort. Neun Videos wurden bereits fertig gestellt, die Clips mit den vier restlichen Combos werden in den kommenden Wochen aufgenommen. Unter anderem haben sich Dimension aus Baden-Württemberg, TimPanLaurie aus Bayern, Wittners Bügelgruppe aus Berlin, Jazztronauts aus Brandenburg, Quartertone aus Hessen und Funky Friends aus Nordrhein-Westfalen für die Endausscheidung in Lübeck qualifiziert. Die Video-Clips mit den Bands sind sowohl auf jugendjazzt.de als auch auf den Social-Media-Kanälen von „Jugend jazzt“ zu sehen.

Weiterführende Links

„Jugend jazzt“