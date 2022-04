Bingen: JAM - Jazz am Mäuseturm

Joy DenalaneBeim Festival „JAM – Jazz am Mäuseturm“ in Bingen am Rhein erwarten das Publikum vom 16. bis zum 18. Juni über 20 Acts auf drei Bühnen. Zu den Headlinern zählen Joy Denalane, die Nils Landgren Funk Unit, Richard Bona, Max Mutzke, die SWR Bigband mit dem US-amerikanischen Saxofonisten Chris Potter und das Quartett des polnischen Geigers Adam Baldych. Außerdem werden die Jazzrausch Bigband, Jeff Cascaro, Botticelli Baby, Leslie Clio, Nesrine, The Jakob Manz Project, die polnische Bassistin Kinga Glyk, der spanische Pianist Marco Mezquida und das Quartett der Posaunistin Shannon Barnett spielen. Früher gab es an selber Stelle viele Jahre das traditionsreiche „Bingen swingt!“, nun haben die Veranstalter diesem Festival einen umfassenden Neuanstrich gegeben und es programmatisch und konzeptionell rundum modernisiert.

Jazz thing ist natürlich besonders stolz darauf, eine eigene Bühne bei „JAM – Jazz am Mäuseturm“ präsentieren zu dürfen. Unter dem Motto „Fresh: Jazz thing!“ spielen am 18. Juni gleich vier Bands aus unserer Next-Generation-Reihe. Dabei ist das Kölner Quintett Lariza um Sängerin Lena-Larissa Senge, das Quartett des Luxemburger Gitarristen Gilles Grethen, die Band des süddeutschen Schlagzeugers Dominik Hoyer und das Quartett des Kölner Trompeters Maik Krahl.

