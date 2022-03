70: SWR Big Band

SWR Big BandOffiziell war der 1. April 1951 der erste Arbeitstag für die Musiker des Südfunk-Tanzorchesters. Doch der Gründer und künstlerische Leiter dieses Orchesters, Erwin Lehn, wollte nicht, dass man sein Orchester als Aprilscherz wahrnehmen könnte, und bat die Bandmitglieder darum, dass sie einen Tag später ihre Arbeit beginnen sollten. Gut 40 Jahre lang war Lehn daraufhin der Bandleader des Südfunk-Tanzorchesters, das gleichermaßen eine „Gebrauchsband“ für den Süddeutschen Rundfunk (SDR), die musikalisch jede Gelegenheit kompetent zu füllen wusste, wie ein international renommiertes Jazzorchester war. So stilistisch breit waren auch die Programme, die Lehn seinen Musikern auf die Notenpulte legte: von Schlager für Sängerinnen wie Bibi Johns oder Conny Froboess bis zum Jazz mit Miles Davis oder Woody Herman.

Nachdem Lehn 1992 in den Ruhestand gegangen war und die SDR Big Band nach der Senderfusion mit dem Südwestfunk zum Südwestrundfunk in SWR Big Band umbenannt wurde, erarbeitete man ausschließlich mit wechselnden Komponist/-innen und Arrangeur/-innen die verschiedenen Bühnenprogramme, um jeder stilistischen Aufgabe gerecht werden zu können. Mit Erfolg, wie es die „Grammy“-Nominierungen ebenso zeigen wie die für den brasilianischen „Prêmio Da Música Brasileira“ 2011.

Natürlich wollte die SWR Big Band schon im vergangenen Jahr groß ihren 70. Geburtstag feiern, aber die Corona-Pandemie machte dieses Vorhaben unmöglich und die Feier wurde um ein Jahr, auf den 3. April 2022 verschoben. „Das Heimspiel“ heißt eine erfolgreiche Konzertreihe mit der SWR Big Band, die ihre Spannung auch daraus zieht, dass die Namen der Gäste, die mit dem Orchester auftreten, bis zum Konzert geheim bleiben. So auch bei der Geburtstagssause in der Porsche Arena in Stuttgart: Einige musikalische Gratulant/-innen wie zum Beispiel Götz Alsmann, Fola Dada, Max Mutzke oder Nils Landgren sind bereits bekannt, andere aber noch nicht – wie beispielsweise auch der „Musical Director“ der SWR Big Band an diesen Abend.

Weiterführende Links

SWR Big Band