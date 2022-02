13: Riga Jazz Stage

Jamison RossIn der lettischen Hauptstadt Riga findet vom 7. bis 9. April zum 13. Mal der Wettbewerb „Riga Jazz Stage“ statt. „Das Niveau des diesjährigen Wettbewerbs wird sehr hoch sein, da mehrere Musiker/-innen daran teilnehmen werden, die bereits prestigeträchtige Wettbewerbe gewinnen konnten“, sagt der künstlerische Leiter und Schlagzeuger Maris Briezkalns. „Dies ist immer noch der größte Wettbewerb für Jazzmusiker/-innen aus dem Baltikum und dank Online können Jazzbegeisterte in der ganzen Welt ihn sehen. Ich freue mich besonders, dass Jamison Ross, der sowohl ein international anerkannter Schlagzeuger als auch ein Sänger ist, zur ,Riga Jazz Stage‘ kommt und Mitglied der Jury ist.“

Am 7. April findet die Wettbewerbsvorrunde statt. Insgesamt 26 junge Jazzmusiker/-innen aus insgesamt 13 Ländern (unter anderem aus Estland, Polen, Dänemark, Deutschland, Großbritannien und den USA) werden um den Einzug ins Finale spielen. Das wird am 8. April ausgetragen, für das die Jury am Vortag die zwölf besten Kandidat/-innen auswählen wird. Sämtliche Finalist/-innen werden vom Riga Jazz Quartet mit dem Pianisten Kristaps Vanadzins, dem Gitarristen Rihards Goba, dem Bassisten Janis Rubiks und dem Schlagzeuger Mikelis Vite begleitet. Ross‘ Jury-Kolleg/-innen sind unter anderem Toive Unt aus Estland, Giuseppe Mormile aus Italien, Paul Pace aus Großbritannien und Giorgina Javor aus den USA. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise sowie Auftritte bei Jazzfestivals und in Jazzclubs weltweit.

