Köln: NICA Live Special & Schreibworkshop

Kira HummenNach zwei Corona-bedingten Onlineausgaben findet das Festival Winterjazz Köln endlich wieder live und mit Publikum statt: am 7. Januar zum zwölften Mal im Kölner Stadtgarten. Ab 18:30 Uhr gibt es Konzerte unter anderem mit Kathrin Scherer’s CLUSTER Quartet, der in Köln lebenden, belgischen Pianistin Marlies Debacker oder dem Quartett SALOMEA um die Sängerin Rebecca Salomea Ziegler. Gerade gaben dann die Verantwortlichen noch bekannt, dass man auch die Kooperation mit NICA artist development fortführen und am Vorabend von Winterjazz, am 6. Januar, ein NICA Live Special veranstalten wird. Unter anderem sind der Posaunist Janning Trumann mit NOSCARUM, die Saxofonistin Luise Volkmann mit Été Large, ihr Instrumentalkollege Fabian Dudek mit La Campagne und die Sängerin Kira Hummen mit ihrem Quartett zu hören. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis 5. Januar unter nica@stadtgarten.de wird gebeten.

Außerdem gibt es im Rahmen von Winterjazz einen Schreibworkshop für Nachwuchsjournalist/-innen. „Wir suchen euch – eine neue Generation von Musikjournalist/-innen“, heißt es in der Ankündigung. „Gemeinsam wollen wir im Rahmen von Winterjazz im Stadtgarten nachdenken, diskutieren, ausprobieren und experimentieren. Wie können und wollen wir über Musik schreiben? Worauf kommt es an? Und welches Handwerkszeug wird dafür benötigt? Geplant ist ein Workshoptag am 6. Januar, danach könnt ihr – am Freitag sogar exklusiv – alle Konzerte von Winterjazz besuchen, Interviews führen und schreiben, so viel ihr wollt. Die Texte werden auf einem Online-Blog veröffentlicht.“ Schreiberfahrung oder Jazzexpertise sind nicht notwendig, die Teilnehmer/-innenzahl ist auf zwölf Personen begrenzt, Dozent/-innen sind die beiden Musikjournalist/-innen Sophie Emilie Beha und Thilo Braun. Der Workshop findet am 6. Januar von 13 bis 17 Uhr im Stadtgarten statt, Anmeldung bis zum 30. Dezember unter presse@stadtgarten.de.

